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Journées du patrimoine – Médiathèque Mystringue : Conférence « Restauration des livres anciens » Médiathèque Mystringue Ploërmel

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Mystringue · Ploërmel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Mystringue
Adresse
Les Carmes
Ville
56800 Ploërmel
Département
Morbihan
Tarif

Ploërmel

Journées du patrimoine – Médiathèque Mystringue : Conférence « Restauration des livres anciens »

Médiathèque Mystringue Les Carmes Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Conférence avec Léa Da Silva : présentation du métier de restaurateur de livres anciens, explication des premiers gestes de conservation et de la déontologie associée au métier, démonstration des différentes interventions et de leurs objectifs. À 16h.   .

Médiathèque Mystringue Les Carmes Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 28 25 

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Médiathèque Mystringue : Conférence « Restauration des livres anciens » Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande

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