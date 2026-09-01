Journées du patrimoine – Médiathèque Mystringue : Conférence « Restauration des livres anciens » Médiathèque Mystringue Ploërmel
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Mystringue · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Journées du patrimoine – Médiathèque Mystringue : Conférence « Restauration des livres anciens »
Médiathèque Mystringue Les Carmes Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Conférence avec Léa Da Silva : présentation du métier de restaurateur de livres anciens, explication des premiers gestes de conservation et de la déontologie associée au métier, démonstration des différentes interventions et de leurs objectifs. À 16h. .
Médiathèque Mystringue Les Carmes Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 28 25
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English :
L’événement Journées du patrimoine – Médiathèque Mystringue : Conférence « Restauration des livres anciens » Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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