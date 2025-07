Journées du Patrimoine | Mémorial de l’Internement et de la Déportation Compiègne

Journées du Patrimoine | Mémorial de l’Internement et de la Déportation

2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne Oise

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

VISITES GUIDÉES

Samedi et dimanche à 10h30

Samedi et dimanche à 14h30

Dans le cadre de la 42e édition des Journées du patrimoine, le service des publics du Mémorial de l’internement et de la déportation a le plaisir de vous accueillir pour une visite commentée du site de 2 heures environ, qui vous fera découvrir l’histoire du camp de Royallieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette visite permettra également de découvrir l’exposition temporaire du Mémorial Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 , retraçant le parcours de femmes déportées au camp de Ravensbrück, en Allemagne.

Le dimanche, dès 14 h30, sera consacré au circuit de visite d’environ 3 heures démarrant par la visite guidée du Mémorial puis présentant le parcours des déportés dans la ville et se terminant par la visite commentée du Mémorial des wagons de la gare. Le parcours pédestre reliant le Mémorial de l’internement et de la déportation et le Mémorial des wagons de la gare, d’où sont partis les convois vers les camps de concentration et les kommandos de travail de l’Est, a été imaginé à la fois comme un prolongement à la visite du Mémorial de Royallieu, un lien explicite entre les deux Mémoriaux et un support mémoriel dans la ville.

CONFÉRENCE

Samedi à 16 h 30

Frédérique Neau-Dufour, docteur en histoire contemporaine, actuelle cheffe de projet de la stratégie mémorielle de la région Grand Est et ancienne directrice du Centre européen du résistant déporté (CERD), situé sur le site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof, présentera une conférence sur les femmes dans la Résistance.

L’entrée du site est libre et les visites sont gratuites.

Réservation obligatoire à l’adresse suivante servicedespublics@memorial-compiegne.fr

Dans la limite des places disponibles. 0 .

2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 37 02 servicedespublics@memorial-compiegne.fr

