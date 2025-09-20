Journées du Patrimoine Micro-Folie Atelier pop-up spécial architecture Bénévent-l’Abbaye

Journées du Patrimoine Micro-Folie Atelier pop-up spécial architecture

Journées du Patrimoine Micro-Folie Atelier pop-up spécial architecture Bénévent-l’Abbaye samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Micro-Folie Atelier pop-up spécial architecture

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui met à l’honneur le patrimoine architectural, la Micro-Folie vous invite à participer à atelier gratuit Atelier pop-up spécial architecture, animé par Mirella Carreron, sur inscription (attention place limitée), gratuit.   .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90  microfolie@ccbgb.fr

English : Journées du Patrimoine Micro-Folie Atelier pop-up spécial architecture

German : Journées du Patrimoine Micro-Folie Atelier pop-up spécial architecture

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Micro-Folie Atelier pop-up spécial architecture

L’événement Journées du Patrimoine Micro-Folie Atelier pop-up spécial architecture Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse