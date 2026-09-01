Informations pratiques

Ploërmel

Journées du patrimoine – Micro-folie : Exposition « Le Patrimoine de la Bretagne »

Micro-folie de Ploermel 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, venez fêter les Journées européennes du Patrimoine à la Micro-Folie !

Explorez la collection numérique « Bretagne », une invitation à découvrir toute la richesse du patrimoine culturel, matériel et immatériel de notre région.

Entrée libre, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. .

Micro-folie de Ploermel 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Micro-folie : Exposition « Le Patrimoine de la Bretagne » Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande