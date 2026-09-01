UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ploërmel

Journées du patrimoine – Micro-folie : Exposition « Le Patrimoine de la Bretagne » Micro-folie de Ploermel Ploërmel

samedi 19 septembre 2026 · Micro-folie de Ploermel · Ploërmel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Micro-folie de Ploermel
Adresse
4 bis rue Sénéchal Thuault
Ville
56800 Ploërmel
Département
Morbihan
Tarif

Ploërmel

Journées du patrimoine – Micro-folie : Exposition « Le Patrimoine de la Bretagne »

Micro-folie de Ploermel 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, venez fêter les Journées européennes du Patrimoine à la Micro-Folie !
Explorez la collection numérique « Bretagne », une invitation à découvrir toute la richesse du patrimoine culturel, matériel et immatériel de notre région.
Entrée libre, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.   .

Micro-folie de Ploermel 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du patrimoine – Micro-folie : Exposition « Le Patrimoine de la Bretagne » Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande

À voir aussi à Ploërmel (Morbihan)