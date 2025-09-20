Journées du Patrimoine Mollégès

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. Mollégès Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Samedi 20 Septembre

10h à 12h et 14h à 17h Balades en calèche avec Les attelages de Mimile Place du Cheval.

10h à 17h Exposition Libération du Sud sur la Seconde Guerre Mondiale avec les associations Mémoires de nos héros et Remenbranço Mairie (salle des mariages).

15h Défilé militaire (véhicules et soldats à pied avec armes factices) par l’association Des Ailes et des Toiles . Cours jusqu’aux écoles (aller-retour).

15h15 Dépôt de gerbes de la mairie de Mollégès en hommage à Jean Moulin Monument aux morts.



Dimanche 21 Septembre

10h à 12h et 14h à 17h Portes ouvertes avec l’association Remenbranço, en compagnie de Gabriel Clavel Chapelle Saint-Thomas.

17h Concert Musicatreize Ensemble Antequiem et Les Offrandes musicales église. .

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 03 51

