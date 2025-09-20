Journées du Patrimoine Mollégès
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Samedi 20 Septembre
10h à 12h et 14h à 17h Balades en calèche avec Les attelages de Mimile Place du Cheval.
10h à 17h Exposition Libération du Sud sur la Seconde Guerre Mondiale avec les associations Mémoires de nos héros et Remenbranço Mairie (salle des mariages).
15h Défilé militaire (véhicules et soldats à pied avec armes factices) par l’association Des Ailes et des Toiles . Cours jusqu’aux écoles (aller-retour).
15h15 Dépôt de gerbes de la mairie de Mollégès en hommage à Jean Moulin Monument aux morts.
Dimanche 21 Septembre
10h à 12h et 14h à 17h Portes ouvertes avec l’association Remenbranço, en compagnie de Gabriel Clavel Chapelle Saint-Thomas.
17h Concert Musicatreize Ensemble Antequiem et Les Offrandes musicales église. .
Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 03 51
English :
Heritage Days in Mollégès.
German :
Tage des Kulturerbes in Mollégès.
Italiano :
Giornate del patrimonio a Mollégès.
Espanol :
Jornadas del Patrimonio en Mollégès.
