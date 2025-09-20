Journées du Patrimoine Moments ludiques aux Halles Place du château Mauléon
Journées du Patrimoine Moments ludiques aux Halles Place du château Mauléon samedi 20 septembre 2025.
Place du château Les Halles Mauléon Deux-Sèvres
Venez partager un moment ludique pour découvrir des jeux tout public sur le thème du patrimoine et de l’architecture, proposé par l’association Le 6 de cœur. .
Place du château Les Halles Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 65 58
