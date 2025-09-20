Journées du Patrimoine Moments ludiques aux Halles Place du château Mauléon

Place du château Les Halles Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Venez partager un moment ludique pour découvrir des jeux tout public sur le thème du patrimoine et de l’architecture, proposé par l’association Le 6 de cœur. .

Place du château Les Halles Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 65 58

