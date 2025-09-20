Journées du patrimoine – Monastère Bénédictines ND du Calvaire Monastère des Bénédictines ND du Calvaire Angers

Journées du patrimoine – Monastère Bénédictines ND du Calvaire Monastère des Bénédictines ND du Calvaire Angers samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine – Monastère Bénédictines ND du Calvaire 20 et 21 septembre Monastère des Bénédictines ND du Calvaire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Monastère du XVIIème siècle, abritant une communauté de Bénédictines. Havre de paix au coeur de la ville avec ses jardins, son cloître, son fournil (actuellement en activité), son réfectoire…sa machine à gaufrettes.

Monastère des Bénédictines ND du Calvaire 8 rue Vauvert 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0674913056 https://benedictines-ndc.com Monastère du XVIIème siècle, abritant une communauté de Bénédictines.

Havre de paix au coeur de la ville avec ses jardins, son cloître, son fournil (actuellement en activité), son réfectoire…

Monastère du XVIIème siècle, abritant une communauté de Bénédictines. Havre de paix au coeur de la ville avec ses jardins, son cloître, son fournil (actuellement en activité), son réfectoire…sa à…

Fratelli