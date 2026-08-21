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AGENDA · Montaigu-le-Blin

Journées du patrimoine Montaigu-le-Blin

samedi 19 septembre 2026 · Montaigu-le-Blin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
03150 Montaigu-le-Blin
Département
Allier
Tarif

Montaigu-le-Blin

Journées du patrimoine

Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Nombreux sites de Montaigu le Blin ouverts au public
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Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 71 20  mairie@montaigu-le-blin.fr

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English :

Many sites in Montaigu-le-Blin are open to the public

L’événement Journées du patrimoine Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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