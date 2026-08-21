AGENDA · Montaigu-le-Blin
Journées du patrimoine Montaigu-le-Blin
samedi 19 septembre 2026 · Montaigu-le-Blin
Informations pratiques
Montaigu-le-Blin
Journées du patrimoine
Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nombreux sites de Montaigu le Blin ouverts au public
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Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 71 20 mairie@montaigu-le-blin.fr
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English :
Many sites in Montaigu-le-Blin are open to the public
L’événement Journées du patrimoine Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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