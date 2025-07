Journées du patrimoine montée au clocher de la Collégiale Saint-Thiébaut Thann

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-20 2025-09-21

En passant par l’un des plus grands orgues d’Alsace et les roues de Sainte-Catherine, accédez au sommet du clocher réputé pour être l’un des plus beaux de la région et venez contempler sa fine dentelle de pierre et la vue imprenable !

Un regard neuf et en hauteur sur la vieille ville de Thann ! Prenez de la hauteur et contemplez la vieille ville, en vous aventurant dans la flèche. Vous pourrez admirer la Collégiale sous un angle inédit, découvrir la Roue de Sainte Catherine, et surtout vous émerveiller devant la vue splendide qui s’offre à vous. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Passing by one of Alsace’s largest organs and the wheels of Sainte-Catherine, climb to the top of the bell tower, reputed to be one of the finest in the region, and admire its fine stonework and breathtaking views!

German :

Vorbei an einer der größten Orgeln des Elsass und den Rädern der Heiligen Katharina gelangen Sie zur Spitze des Glockenturms, der als einer der schönsten der Region gilt, und bestaunen Sie die feine Spitze aus Stein und die atemberaubende Aussicht!

Italiano :

Passando accanto a uno dei più grandi organi dell’Alsazia e alle ruote di Sainte-Catherine, salite in cima al campanile, considerato uno dei più belli della regione, e ammirate la sua finezza e la vista mozzafiato!

Espanol :

Pasando junto a uno de los órganos más grandes de Alsacia y las ruedas de Sainte-Catherine, suba a lo alto del campanario, considerado uno de los más bellos de la región, y admire su fino trabajo en piedra y sus impresionantes vistas

