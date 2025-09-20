Journées du Patrimoine Montées au clocher de l’Eglise La Ferté-Bernard
Journées du Patrimoine Montées au clocher de l’Eglise La Ferté-Bernard samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Montées au clocher de l’Eglise
La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Montées au clocher, samedi et dimanche et de 14h30 à 18h, toutes les 30 mn (dernier départ 17h30). Limité à 9 personnes par groupe. .
La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Montées au clocher de l’Eglise La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-08-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude