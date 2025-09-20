Journées du Patrimoine Montées au clocher de l’Eglise La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Montées au clocher, samedi et dimanche et de 14h30 à 18h, toutes les 30 mn (dernier départ 17h30). Limité à 9 personnes par groupe. .

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr

