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AGENDA · Montrollet

Journées du Patrimoine – Montrollet – PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES SUR LES COMMERCES ET ACTIVITÉS D’ANTAN Montrollet

samedi 19 septembre 2026 · Montrollet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
16420 Montrollet
Département
Charente
Tarif

Montrollet

Journées du Patrimoine – Montrollet – PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES SUR LES COMMERCES ET ACTIVITÉS D’ANTAN

Montrollet Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre, gratuit
  .

Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

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English :

Self-guided tour, free

L’événement Journées du Patrimoine – Montrollet – PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES SUR LES COMMERCES ET ACTIVITÉS D’ANTAN Montrollet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine