AGENDA · Montrollet
Journées du Patrimoine – Montrollet – PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES SUR LES COMMERCES ET ACTIVITÉS D’ANTAN Montrollet
samedi 19 septembre 2026 · Montrollet
Informations pratiques
Montrollet
Journées du Patrimoine – Montrollet – PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES SUR LES COMMERCES ET ACTIVITÉS D’ANTAN
Montrollet Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre, gratuit
.
Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Self-guided tour, free
L’événement Journées du Patrimoine – Montrollet – PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES SUR LES COMMERCES ET ACTIVITÉS D’ANTAN Montrollet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine