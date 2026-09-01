Informations pratiques

Montrollet

Journées du Patrimoine – Montrollet – PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES SUR LES COMMERCES ET ACTIVITÉS D’ANTAN

Montrollet Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre, gratuit

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Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Self-guided tour, free

L’événement Journées du Patrimoine – Montrollet – PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES SUR LES COMMERCES ET ACTIVITÉS D’ANTAN Montrollet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine