Journées du Patrimoine Moulin à eau Aujac dimanche 21 septembre 2025.

2 Chemin des Alouettes Aujac Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Découvrez l’histoire de ce moulin familial depuis 1869. Démonstration de mouture et blutage de blés biologiques.

2 Chemin des Alouettes Aujac 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 71 59 87

Entdecken Sie die Geschichte dieser seit 1869 in Familienbesitz befindlichen Mühle. Vorführung des Mahlens und Schrotens von Bio-Weizen.

Scoprite la storia di questo mulino a conduzione familiare che risale al 1869. Dimostrare la macinazione e la setacciatura del grano biologico.

Descubra la historia de este molino familiar que data de 1869. Demostración de la molienda y el cernido del trigo ecológico.

