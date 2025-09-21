Journées du Patrimoine Moulin à eau Aujac
2 Chemin des Alouettes Aujac Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Découvrez l’histoire de ce moulin familial depuis 1869. Démonstration de mouture et blutage de blés biologiques.
2 Chemin des Alouettes Aujac 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 71 59 87
English :
German :
Entdecken Sie die Geschichte dieser seit 1869 in Familienbesitz befindlichen Mühle. Vorführung des Mahlens und Schrotens von Bio-Weizen.
Italiano :
Scoprite la storia di questo mulino a conduzione familiare che risale al 1869. Dimostrare la macinazione e la setacciatura del grano biologico.
Espanol :
Descubra la historia de este molino familiar que data de 1869. Demostración de la molienda y el cernido del trigo ecológico.
