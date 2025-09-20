Journées du Patrimoine -Moulin à l’huile Rustrel

Rustrel Vaucluse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites guidées du Moulin à huile le samedi par Monique Fenouil de 10h à 12h et de 14h à 16h30 et le dimanche par Jean -Pierre Fabre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

Rustrel 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 04 91 09

English :

Guided tours of the oil mill on Saturday by Monique Fenouil from 10am to 12pm and from 2pm to 4.30pm and on Sunday by Jean -Pierre Fabre from 10am to 12pm and from 2pm to 4.30pm.

German :

Geführte Besichtigungen der Ölmühle am Samstag von Monique Fenouil von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von Jean -Pierre Fabre von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr.

Italiano :

Visite guidate al frantoio il sabato a cura di Monique Fenouil dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 e la domenica a cura di Jean-Pierre Fabre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30.

Espanol :

Visitas guiadas a la almazara el sábado por Monique Fenouil de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:30 y el domingo por Jean-Pierre Fabre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:30.

