Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues Valiergues
dimanche 20 septembre 2026 · Valiergues
Informations pratiques
Valiergues
Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues
Valiergues Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées du Patrimoine à Valiergues : découvrez lors d’une visite guidée commentée le moulin à vent.
Fabrication et vente de jus de pommes .
Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues
L’événement Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues Valiergues a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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