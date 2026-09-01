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AGENDA · Valiergues

Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues Valiergues

dimanche 20 septembre 2026 · Valiergues

Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues Valiergues

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
19200 Valiergues
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Valiergues

Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues

Valiergues Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées du Patrimoine à Valiergues : découvrez lors d’une visite guidée commentée le moulin à vent.
Fabrication et vente de jus de pommes   .

Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues

L’événement Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues Valiergues a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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