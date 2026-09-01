Informations pratiques

Valiergues

Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues

Valiergues Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées du Patrimoine à Valiergues : découvrez lors d’une visite guidée commentée le moulin à vent.

Fabrication et vente de jus de pommes .

Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues

L’événement Journées du Patrimoine Moulin à vent de Valiergues Valiergues a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze