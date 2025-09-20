Journées du patrimoine Moutiers-Saint-Jean

Journées du patrimoine Moutiers-Saint-Jean samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine

1 Place de l’Abbaye Moutiers-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, partez à la découverte du village de Moutiers-Saint-Jean, joyau d’histoire et d’architecture.

Son histoire débute dès l’an 450 avec la fondation de son abbaye, dont certains trésors, comme son portail, sont aujourd’hui conservés au Metropolitan Museum de New York.

Au programme la visite du château, ancien palais abbatial reconstruit au XVIII? siècle et ses intérieurs meublés, l’ancienne apothicairerie, fondée au XVII? siècle par un abbé proche de saint Vincent de Paul, sans oublier l’église du village et l’extraordinaire jardin “Cœurderoy ».

Et pour savourer le patrimoine autrement, rendez-vous samedi midi et soir dans la cour du cloître un food truck vous proposera des produits locaux cuisinés par les Paysans Cuisiniers.

Les 20 et 21 septembre, vivez l’histoire à Moutiers-Saint-Jean ! .

1 Place de l’Abbaye Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 55 43 86

English : Journées du patrimoine

German : Journées du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Moutiers-Saint-Jean a été mis à jour le 2025-09-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)