Journées du patrimoine Bibliothèque pour petits et grands Mouzeil

Journées du patrimoine Bibliothèque pour petits et grands Mouzeil samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine

Bibliothèque pour petits et grands 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-09-20

Redécouvrez l’histoire de la bibliothèque !

La bibliothèque de Mouzeil et la COMPA vous propose une exposition qui retrace l’histoire de la bibliothèque.

Visitez l’exposition aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mardi et Jeudi 16h 18h

Samedi et Dimanche 10h 12h

Entrée libre. .

Bibliothèque pour petits et grands 10 Rue des Fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63

English :

Rediscover the history of the library!

German :

Entdecken Sie die Geschichte der Bibliothek neu!

Italiano :

Riscoprite la storia della biblioteca!

Espanol :

Redescubra la historia de la biblioteca

