Journées du Patrimoine, Musée André Deluol Saint-Michel-en-l’Herm

Journées du Patrimoine, Musée André Deluol Saint-Michel-en-l’Herm samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine, Musée André Deluol

4, Rue de l’Etendard Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Journées du patrimoine musée André Deluol

Plus de 150 œuvres d’André Deluol réalisées de 1929 à 1995 et taillées directement dans la pierre, le marbre ou le noyer. L’artiste, homme de lumière et de paysage, s’était profondément ancré en terre vendéenne. Il puisait son inspiration dans la beauté du corps humain.

Visite libre et gratuite. .

4, Rue de l’Etendard Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Heritage Days: André Deluol Museum

German :

Tage des offenen Denkmals: Museum André Deluol

Italiano :

Giornate del Patrimonio: Museo André Deluol

Espanol :

Jornadas del Patrimonio: Museo André Deluol

L’événement Journées du Patrimoine, Musée André Deluol Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud