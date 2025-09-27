JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE TEYRAN « LECTURES » Teyran

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Séance toute particulière, Amélie vous propose de la rejoindre dans le musée pour présenter et lire aux enfants une sélection d’histoires sur le thème de la préhistoire.

Teyran 34820 Hérault Occitanie

English :

For a very special session, Amélie invites you to join her in the museum to present and read to the children a selection of stories on the theme of prehistory.

German :

Amélie schlägt Ihnen vor, sich ihr im Museum anzuschließen, um den Kindern eine Auswahl an Geschichten zum Thema Urgeschichte vorzustellen und vorzulesen.

Italiano :

Per una sessione molto speciale, Amélie vi invita a unirvi a lei nel museo per presentare e leggere ai bambini una selezione di storie sul tema della preistoria.

Espanol :

En una sesión muy especial, Amélie le invita a acompañarla en el museo para presentar y leer a los niños una selección de cuentos sobre el tema de la prehistoria.

