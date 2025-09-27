JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE TEYRAN « VISITE COMMENTÉE » Teyran

JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE TEYRAN « VISITE COMMENTÉE » Teyran samedi 27 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE TEYRAN « VISITE COMMENTÉE »

Teyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Visite du musée néolithique Par Caroline Machut, animatrice culturelle.

Dédiée au néolithique, la collection présente des objets retirés des fouilles du site de Montbeyre (partie nord de Teyran) mais aussi des reconstitutions d’après des modèles découverts sur d’autres sites de la même époque.

Visite du musée néolithique Par Caroline Machut, animatrice culturelle.

Dédiée au néolithique, la collection présente des objets retirés des fouilles du site de Montbeyre (partie nord de Teyran) mais aussi des reconstitutions d’après des modèles découverts sur d’autres sites de la même

époque. A partir de 8 ans. .

Teyran 34820 Hérault Occitanie

English :

Visit to the Neolithic Museum by Caroline Machut, cultural coordinator.

Dedicated to the Neolithic period, the collection features objects recovered from excavations at the Montbeyre site (north of Teyran), as well as reconstructions based on models found at other sites from the same period.

German :

Besuch des neolithischen Museums Von Caroline Machut, Kulturvermittlerin.

Die Sammlung ist der Jungsteinzeit gewidmet und zeigt Objekte, die bei Ausgrabungen in Montbeyre (im nördlichen Teil von Teyran) gefunden wurden.

Italiano :

Visita al Museo del Neolitico a cura di Caroline Machut, coordinatrice culturale.

Dedicata al Neolitico, la collezione presenta oggetti recuperati dagli scavi del sito di Montbeyre (nella parte settentrionale di Teyran) e ricostruzioni basate su modelli trovati in altri siti dello stesso periodo.

Espanol :

Visita al Museo Neolítico a cargo de Caroline Machut, coordinadora cultural.

Dedicada al Neolítico, la colección presenta objetos recuperados en las excavaciones del yacimiento de Montbeyre (en la parte norte de Teyran), así como reconstrucciones basadas en modelos hallados en otros yacimientos de la misma época.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE TEYRAN « VISITE COMMENTÉE » Teyran a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP