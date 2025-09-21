JOURNÉES DU PATRIMOINE -MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Minerve

JOURNÉES DU PATRIMOINE -MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Minerve dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE -MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Place du monument Minerve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le musée archéologique et paléontologique de Minerve a été créé par des érudits locaux. Il témoigne de l’implantation humaine dans le Minervois depuis 6000 ans. Il présente des outils, poteries, parures et objets du quotidien ainsi que le résultat des fouilles réalisées lors de la rénovation des remparts.

Créé par des érudits locaux et des habitants du village, le musée de Minerve présente de nombreux fossiles recueillis par Jean Miquel de Barroubio. Il témoigne aussi de l’implantation humaine dans les vallées de la Cesse et du Brian, et dans le Minervois, depuis les temps préhistoriques. Outils en silex du paléolithique, poteries néolithiques, parures provenant des dolmens de la région, objets du quotidien de l’époque des Gaulois à celle des Wisigoths mais aussi céramiques et verreries de l’époque moderne sont le reflet d’une riche histoire. A l’étage, une exposition retrace les fouilles réalisées lors de la rénovation des remparts. Grâce à plus de 6000 objets recueillis, l’opération archéologique a livré des résultats exceptionnels éclairant sur l’histoire d’un site vieux de plus de 6000 ans. .

Place du monument Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

English :

Minerve’s archaeological and paleontological museum was created by local scholars. It bears witness to human settlement in the Minervois over the past 6,000 years. It displays tools, pottery, ornaments and everyday objects, as well as the results of excavations carried out during the renovation of the ramparts.

German :

Das archäologische und paläontologische Museum in Minerve wurde von örtlichen Gelehrten gegründet. Es zeugt von der menschlichen Besiedlung des Minervois in den letzten 6000 Jahren. Es zeigt Werkzeuge, Töpferwaren, Schmuck und Alltagsgegenstände sowie die Ergebnisse der Ausgrabungen, die bei der Renovierung der Stadtmauern durchgeführt wurden.

Italiano :

Il museo archeologico e paleontologico di Minerve è stato creato da studiosi locali. Testimonia l’insediamento umano nel Minervois negli ultimi 6.000 anni. Vi sono esposti utensili, ceramiche, ornamenti e oggetti di uso quotidiano, oltre ai risultati degli scavi effettuati durante la ristrutturazione dei bastioni.

Espanol :

El museo arqueológico y paleontológico de Minerve fue creado por eruditos locales. Es el testimonio de los asentamientos humanos en el Minervois durante los últimos 6.000 años. En él se exponen herramientas, cerámicas, ornamentos y objetos de uso cotidiano, así como los resultados de las excavaciones realizadas durante la renovación de las murallas.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE -MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Minerve a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC