Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins MOULINS Mauléon
samedi 19 septembre 2026 · MOULINS · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins
MOULINS 13 Rue Freulon Moulins Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Remontez le temps grâce à la collection de cycles anciens, une exposition originale accessible à tous. .
MOULINS 13 Rue Freulon Moulins Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 52 33
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English : Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins
L’événement Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins Mauléon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais
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