UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mauléon

Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins MOULINS Mauléon

samedi 19 septembre 2026 · MOULINS · Mauléon

Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins MOULINS Mauléon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
MOULINS
Adresse
13 Rue Freulon Moulins
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Mauléon

Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins

MOULINS 13 Rue Freulon Moulins Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Remontez le temps grâce à la collection de cycles anciens, une exposition originale accessible à tous.   .

MOULINS 13 Rue Freulon Moulins Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 52 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins

L’événement Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins Mauléon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)