Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins MOULINS Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins

MOULINS 13 Rue Freulon Moulins Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Remontez le temps grâce à la collection de cycles anciens, une exposition originale accessible à tous. .

MOULINS 13 Rue Freulon Moulins Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 52 33

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English : Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins

L’événement Journées du Patrimoine – Musée de l’amicale des cycles anciens de Moulins Mauléon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bocage Bressuirais