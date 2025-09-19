Journées du Patrimoine Musée de l’école publique Vergné

Journées du Patrimoine Musée de l’école publique Vergné vendredi 19 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Musée de l’école publique

10 bis route de la Gare Vergné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Pour les 30 ans du musée, les habitants de la commune sont appelés à témoigner de leur souvenirs en cette école qui exista dans ces locaux jusqu’en 1992. Une liste des instituteurs depuis le XIXe siècle sera affichée.

.

10 bis route de la Gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89 musee.ecole17@wanadoo.fr

English :

To mark the museum’s 30th anniversary, local residents are invited to share their memories of the school, which existed on these premises until 1992. A list of teachers since the 19th century will be displayed.

German :

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Museums sind die Einwohner der Gemeinde aufgerufen, ihre Erinnerungen an diese Schule, die bis 1992 in diesen Räumlichkeiten existierte, zu bezeugen. Eine Liste der Lehrer seit dem 19. Jahrhundert wird ausgehängt.

Italiano :

In occasione del 30° anniversario del museo, gli abitanti della zona sono invitati a condividere i loro ricordi della scuola, che è esistita in questi locali fino al 1992. Sarà esposto un elenco di insegnanti dal XIX secolo.

Espanol :

Con motivo del 30 aniversario del museo, se invita a los residentes locales a compartir sus recuerdos de la escuela, que existió en estas instalaciones hasta 1992. Se expondrá una lista de profesores desde el siglo XIX.

L’événement Journées du Patrimoine Musée de l’école publique Vergné a été mis à jour le 2025-08-11 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme