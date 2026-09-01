Journées du Patrimoine : Musée de l’Education de Nevers Musée de l’Education Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Education · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journées du Patrimoine : Musée de l’Education de Nevers
Musée de l’Education 54 Boulevard Victor Hugo Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée nivernais de l’éducation est le fruit de passionnés qui ont créé une association pour conserver et offrir aux visiteurs le patrimoine éducatif nivernais. Le musée est le témoin vivant du passé éducatif du département.
Installé récemment dans une ancienne école primaire, le Musée Nivernais de l’éducation est le témoignage vivant du passé éducatif du département : reconstitution d’une salle de classe d’une école rurale du début du 20ème siècle, présentation de documents, ouvrages scolaires et matériels d’enseignement depuis les années « Jules Ferry » jusqu’en 1980. Expositions thématiques, salles spécialisées montrant l’évolution des techniques « de la plume…à la souris ». Galerie des souvenirs (photos de groupes scolaires et de promotion d’enseignants).
Ouvert lors des Journées du Patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h. .
Musée de l’Education 54 Boulevard Victor Hugo Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées du Patrimoine : Musée de l’Education de Nevers
L’événement Journées du Patrimoine : Musée de l’Education de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers
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