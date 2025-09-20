Journées du Patrimoine Musée de l’Esperanto Musée Baron Martin Gray

Musée Baron Martin 19 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Envie de voyager à travers les mots ?

Venez découvrir un musée unique en son genre à Gray ! Avec plus de 6 000 ouvrages consacrés à l’Esperanto, cette langue universelle n’aura plus de secrets pour vous.

Ne manquez pas cette occasion rare de plonger dans l’univers fascinant de l’Esperanto ! .

Musée Baron Martin 19 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

