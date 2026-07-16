journées du patrimoine, Musée des boissons, Port-Thibault

Informations pratiques

journées du patrimoine 19 et 20 septembre Musée des boissons Maine-et-Loire

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Musée créé en 2004 par le sommelier Marc Massot. Il renferme un trésor de témoignages, archives, d’objets, de matériels.

Œuvre d’un sommelier passionné, et consacré à l’ensemble des boissons, le Musée des Boissons retrace, ni plus ni moins, l’évolution des breuvages à travers les âges ! Vaste et insolite programme !

Ainsi, on ne s’étonnera pas de ce que la visite commence, très logiquement, par les biberons, puis parcourt l’eau, le café, le lait, les infusions, les fruits, le cidre…Les boissons sont ensuite mises en valeur par régions angevines, Cholet, Saumur, Angers, en allant de la bière et du guignolet jusqu’au whisky.Les objets et contenants ne sont pas oubliés, comme l’amphore, la barrique, la bouteille, bien sûr, et les outils des différentes professions concernées.Vous serez enfin promenés dans l’histoire de vignobles, et dans l’évolution des machines de production.

Ayant pour objectif de rassembler un maximum d’informations, d’images, et d’objets sur le thème des boissons, et ceci sur l’ensemble du territoire, le Musée des Boissons dispose d’une incroyable documentation, qui s’enrichit sans cesse.

En visitant ce musée, vous participerez à la sauvegarde de notre patrimoine.

Musée des boissons 46 route des Ponts-de-Cé 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Port-Thibault 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241762827 https://www.musee-boissons.com/ https://www.facebook.com/museedesboissons Le » Musée des Boissons » est un véritable trésor sur la culture et le patrimoine Français

concernant l’ensemble des boissons (eau, jus de fruits, café, infusion, chocolat, cidre, vin, bière, spiritueux, whisky, …).

Retrouvez les métiers d’aujourd’hui et les métiers d’antan, comme : le porteur d’eau, le verrier, le tonnelier, et autres métiers. Arrêt bus, parking

Musée créé en 2004 par le sommelier Marc Massot. Il renferme un trésor de témoignages, archives, d’objets, de matériels.

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