Journées du Patrimoine | Musée des bombardements Saint-Maximin

1 Quartier de l'Économat Saint-Maximin Oise

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, les bénévoles passionnés du Musée des bombardements de Saint-Maximin vous accueillent gratuitement pour vous raconter l’histoire de ce village de l’Oise presque rasé entièrement lors des bombardements, il y a 81 ans exactement!

L’occasion d’en savoir plus sur la guerre aérienne qui s’est déroulée dans le ciel de l’Oise entre juin et août 1944 lorsque les Alliés ont libéré la France et d’admirer l’impressionnante collection d’objets militaires, uniformes allemands et français, documents d’époques et photographies anciennes.

Visite guidée du Musée des Bombardements de 14h à 17h, les 20 et 21 septembre 2024.

Entrée libre, sans réservation.

1 Quartier de l'Économat Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 6 12 12 21 38 musee.bombardements@yahoo.com

