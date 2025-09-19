Journées du patrimoine Musée des eaux de vie Lapoutroie

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Plongez dans l’histoire d’une filature au musée des eaux-de-vie et terminez par un verre de whisky ou d’absinthe.

Dans le cadre des journées du patrimoine visite libre pour découvrir les collections permanentes, les expositions temporaires, et l’histoire d’une filature disparue. Dégustations gratuites, notamment du célèbre whisky de la maison. Pour la jeunesse dégustation de nos sirops artisanaux cerise, citron vert, sapin, mirabelle !

Exposition

Tampons, calligraphies et filature Lapoutroie en archives

À travers une sélection de documents notariés datant du XIXe et du début du XXe siècle, cette exposition vous plonge dans l’histoire d’une filature aujourd’hui disparue à Lapoutroie, au cœur de la Vallée de Kaysersberg. Entre cachets officiels, signatures manuscrites et calligraphies soignées, ces archives racontent bien plus qu’une activité industrielle elles portent les marques visibles des bouleversements politiques qui ont traversé l’Alsace, entre France et Allemagne.

Empreintes d’encre, styles d’écriture, sceaux administratifs… chaque détail devient témoin d’une époque, d’un pouvoir, d’un monde révolu. Une invitation à lire l’histoire dans ses marges, ses signes et ses traces. 0 .

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 26 tourisme@renedemiscault.fr

English :

Immerse yourself in the history of a spinning mill at the Musée des Eaux-de-Vie and finish off with a glass of whisky or absinthe.

German :

Tauchen Sie im Schnapsmuseum in die Geschichte einer Spinnerei ein und schließen Sie mit einem Glas Whisky oder Absinth ab.

Italiano :

Immergetevi nella storia di una filanda al Musée des Eaux-de-Vie e concludete con un bicchiere di whisky o di assenzio.

Espanol :

Sumérjase en la historia de una hilandería en el Musée des Eaux-de-Vie y termine con un vaso de whisky o absenta.

