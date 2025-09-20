Journées du Patrimoine Musée des outils d’autrefois Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq
Journées du Patrimoine Musée des outils d’autrefois Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Musée des outils d’autrefois
Musée des outils d’autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Plongez au coeur des souvenirs du village.
Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.
L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu. .
Musée des outils d’autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 17 73 76 pascolette@wanadoo.fr
English : Journées du Patrimoine Musée des outils d’autrefois
German : Journées du Patrimoine Musée des outils d’autrefois
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine Musée des outils d’autrefois
L’événement Journées du Patrimoine Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Coeur de Béarn