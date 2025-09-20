Journées du Patrimoine Musée des outils d’autrefois Musée des outils d’autrefois Labastide-Cézéracq

Musée des outils d’autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Plongez au coeur des souvenirs du village.

Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.

L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu. .

Musée des outils d'autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

