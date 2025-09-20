JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE Mayenne

JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE Mayenne samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE

Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visites guidées, animations au Musée du château de Mayenne à l’occasion des Journées du Patrimoine

Visite de l’exposition Au fil des châteaux

Profitez d’un œil expert pour découvrir les châteaux du 19e siècle des bords de rivière.

Avec Pierrick Barreau, commissaire scientifique de l’exposition et chercheur pour l’inventaire du patrimoine au Conseil Départemental de la Mayenne

dimanche 21 septembre de 11h à 12h

Expo express

Une découverte de l’exposition temporaire Au fil des châteaux.

samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre

– de 10h à 10h30,

– de 12h à 12h30,

– de 14h à 14h30

– et de 16h à 16h30

Château Express

Une découverte du palais carolingien et des pièces phares des collections.

samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre

– de 10h30 à 11h

– de 11h30 à 12h

– de 13h30 à 14h

– de 14h30 à 15h

– de 15h30 à 16h

– de 16h30 à 17h

– de 17h30 à 18h

Taille de pierre

À partir d’un bloc de tuffeau, chaque participant pourra s’essayer à la sculpture sur pierre. Pour réaliser le motif de votre choix, inspirez-vous des éléments de décors observés sur les façades des châteaux des bords de la Mayenne.

Avec Elise Foucault, sculpteure

samedi 20 septembre de 14h à 18h

dimanche 21 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h

Jeux de plateaux Enquêtes au fil de l’eau

Venez tester avec une médiatrice, les jeux de plateaux créés dans le cadre de l’exposition Au fil des châteaux !

Les trois maquettes de la rivière la Mayenne deviennent des plateaux de jeux ! Devenez un chasseur de fantôme, un architecte ou un résident du château !

samedi 20 septembre de 14h à 18h .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

Guided tours and events at the Musée du Château de Mayenne during Heritage Days

German :

Führungen, Animationen im Schlossmuseum von Mayenne anlässlich der Tage des Kulturerbes

Italiano :

Visite guidate ed eventi al Museo Château de Mayenne durante le Giornate del Patrimonio

Espanol :

Visitas guiadas y actos en el Museo del Castillo de Mayenne durante las Jornadas del Patrimonio

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2025-09-04 par CDT53