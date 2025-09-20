Journées du Patrimoine Musée du château Montbéliard
Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite du circuit historique, parcours d’énigmes, parcours enfants, conférence, visite des réserves, ateliers pédagogiques…
Tout un programme pour petits & grands à découvrir de toute urgence ! .
Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
