Journées du Patrimoine Musée du château Montbéliard

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite du circuit historique, parcours d’énigmes, parcours enfants, conférence, visite des réserves, ateliers pédagogiques…

Tout un programme pour petits & grands à découvrir de toute urgence ! .

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

