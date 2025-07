Journées du Patrimoine musée gallo-romain Biesheim

Journées du Patrimoine musée gallo-romain Biesheim samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine musée gallo-romain

Capitole Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées du Patrimoine, l’entrée au musée est gratuite.

Le musée sera ouvert gratuitement à tous les visiteurs.

Des visites guidées gratuites sont aussi au programme du dimanche (de 14h à 16h).

L’occasion pour les visiteurs habitués ou non du musée Gallo-Romain de (re)découvrir le passé antique de notre belle région ! .

Capitole Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 58 mgr@biesheim.fr

English :

On the occasion of the Heritage Days, the entrance to the museum is free.

German :

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals ist der Eintritt ins Museum kostenlos.

Italiano :

Nelle Giornate del Patrimonio l’ingresso al museo è gratuito.

Espanol :

En las Jornadas del Patrimonio, la entrada al museo es gratuita.

L’événement Journées du Patrimoine musée gallo-romain Biesheim a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach