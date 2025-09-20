Journées du patrimoine Musée Jeanne d’Albret Musée Jeanne d’Albret Orthez

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

2025-09-20

Visite libre du nouveau parcours d’exposition du musée. Une occasion idéale de (re)découvrir les collections dans une mise en scène repensée.

10h30, 11h30, 14h30 et 16h Visites flash « Architecture de la Maison Jeanne d’Albret ». La reine Jeanne de Navarre, souvent en itinérance avec sa cour, acquiert la maison au début de son règne pour en faire une étape lors de ces déplacements. La belle demeure vient d’être restaurée par la Ville d’Orthez. Ses éléments architecturaux remarquables seront mis en avant lors de cette visite flash.

11h, 12h, 15h et 16h30 Visites flash « Architecture des temples en Béarn ». De la conversion de la reine Jeanne d’Albret à la liberté de culte obtenue à la Révolution, les temples de Béarn ont une place un peu particulière dans l’urbanisme du territoire. Leur architecture, diversifiée, est un héritage de cette histoire mouvementée. .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03 contact@museejeannedalbret.com

