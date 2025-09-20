Journées du Patrimoine Musée les Trésors de Lisette Archingeay Archingeay

Journées du Patrimoine Musée les Trésors de Lisette Archingeay

11 rue Raymond Joubert Archingeay Charente-Maritime

Découvrez une des plus importantes collections d’anciens objets culinaires cafetières émaillées, moules à gâteaux, balances, porte-louches décorés…

11 rue Raymond Joubert Archingeay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 81 46 lestresorsdelisette@orange.fr

English :

Discover one of the world’s largest collections of old culinary objects: enamelled coffee pots, cake moulds, scales, decorated dish racks…

German :

Entdecken Sie eine der bedeutendsten Sammlungen alter kulinarischer Gegenstände: emaillierte Kaffeekannen, Kuchenformen, Waagen, verzierte Fliegenhalter?

Italiano :

Scoprite una delle più importanti collezioni di oggetti culinari antichi: caffettiere smaltate, stampi per dolci, bilance, portapiatti decorati?

Espanol :

Descubra una de las mayores colecciones del mundo de objetos culinarios antiguos: cafeteras esmaltadas, moldes para tartas, balanzas, escurreplatos decorados?

