Journées du Patrimoine Musée Meymac près Bordeaux Meymac
samedi 19 septembre 2026 · Meymac
Informations pratiques
Meymac
Journées du Patrimoine Musée Meymac près Bordeaux
6 Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine au Musée Meymac près Bordeaux : visite libre l’après-midi du samedi. .
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées du Patrimoine Musée Meymac près Bordeaux
L’événement Journées du Patrimoine Musée Meymac près Bordeaux Meymac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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