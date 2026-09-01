Informations pratiques

Meymac

Journées du Patrimoine Musée Meymac près Bordeaux

6 Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine au Musée Meymac près Bordeaux : visite libre l’après-midi du samedi. .

6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées du Patrimoine Musée Meymac près Bordeaux

L’événement Journées du Patrimoine Musée Meymac près Bordeaux Meymac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze