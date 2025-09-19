Journées du Patrimoine Musée national de Préhistoire Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Journées du Patrimoine Musée national de Préhistoire Musée national de Préhistoire Les Eyzies vendredi 19 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Musée national de Préhistoire

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

Conférence avec l’architecte du Musée national de Préhistoire, Jean-Pierre Buffi. Visite commentée « découverte architecture et patrimoine ». Réservation sur la plateforme affluences, places limitées.

Vendredi 19 septembre à 18h30 A cette occasion, nous accueillerons Jean-Pierre Buffi, architecte du Musée national de Préhistoire, pour une conférence de 2H. Réservation obligatoire sur la plateforme affluences

Dimanche 21 septembre à 11h, 14h30 et 16h VISITE DÉCOUVERTE ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

De l’abri naturel à l’édifice patrimonial, un parcours pour décrypter les indices d’occupation de la falaise et comprendre l’histoire de l’installation ainsi que les missions du musée dans son bâtiment actuel.

Gratuit | Groupes de 20 personnes

Réservation via Affluences .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

English : Journées du Patrimoine Musée national de Préhistoire

Conference with the architect of the Musée national de Préhistoire, Jean-Pierre Buffi. Guided tour « Discovering architecture and heritage ». Reservations on the affluence platform, places limited.

German : Journées du Patrimoine Musée national de Préhistoire

Konferenz mit dem Architekten des Musée national de Préhistoire, Jean-Pierre Buffi. Kommentierte Besichtigung « Entdeckung von Architektur und Kulturerbe ». Reservierung auf der Plattform affluences, begrenzte Plätze.

Italiano :

Conferenza di Jean-Pierre Buffi, architetto del Musée national de Préhistoire. Visita guidata « Alla scoperta dell’architettura e del patrimonio ». Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma affluence, posti limitati.

Espanol : Journées du Patrimoine Musée national de Préhistoire

Conferencia de Jean-Pierre Buffi, arquitecto del Museo Nacional de Prehistoria. Visita guiada « Descubrir la arquitectura y el patrimonio ». Reserva obligatoria en la plataforma de afluencia, plazas limitadas.

L’événement Journées du Patrimoine Musée national de Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère