Journées du Patrimoine : Musée privé le Cinématographe Musée privé le Cinématographe Varennes-Vauzelles
samedi 19 septembre 2026 · Musée privé le Cinématographe · Varennes-Vauzelles
Informations pratiques
Varennes-Vauzelles
Journées du Patrimoine : Musée privé le Cinématographe
Musée privé le Cinématographe 15 Rue de Boulorges Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans la campagne nivernaise, venez visiter l’un des plus beaux musées privés de France : un siècle de matériel cinéma.
La collection de Pascal Rigaud est très diverse : les projecteurs en 35 mm côtoient ceux en 9.5 mm, 28 mm, 17.5 mm, 16 mm, 8 mm, des centaines de petites caméras, des affiches et des manuels techniques.
Pascal Rigaud réalise également des transferts de films tous formats argentiques en vidéo.
Rendez vous les 19 et 20 septembre de 14h à 19h.
Visite sur réservation. .
Musée privé le Cinématographe 15 Rue de Boulorges Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 50 56 18
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English : Journées du Patrimoine : Musée privé le Cinématographe
L’événement Journées du Patrimoine : Musée privé le Cinématographe Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers
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