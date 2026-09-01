Informations pratiques

Thann

Journées du patrimoine : Orgue de Barbarie

place Saint-Thiébaut Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez l’orgue de barbarie avec Jean-Luc Heckly lors d’une animation participative placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

Jean-Luc Heckly vous invite à découvrir l’orgue de barbarie à travers une animation musicale participative. L’occasion de plonger dans l’univers de cet instrument emblématique, d’écouter ses mélodies et de partager un moment convivial en musique. .

place Saint-Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Discover the barrel organ with Jean-Luc Heckly during an interactive event centered around music and fun.

L’événement Journées du patrimoine : Orgue de Barbarie Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay