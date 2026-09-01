Journées du patrimoine : Orgue de Barbarie Thann
dimanche 20 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Journées du patrimoine : Orgue de Barbarie
place Saint-Thiébaut Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez l’orgue de barbarie avec Jean-Luc Heckly lors d’une animation participative placée sous le signe de la musique et de la convivialité.
Jean-Luc Heckly vous invite à découvrir l’orgue de barbarie à travers une animation musicale participative. L’occasion de plonger dans l’univers de cet instrument emblématique, d’écouter ses mélodies et de partager un moment convivial en musique. .
place Saint-Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
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English :
Discover the barrel organ with Jean-Luc Heckly during an interactive event centered around music and fun.
L’événement Journées du patrimoine : Orgue de Barbarie Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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