Journées du patrimoine Ouverture de la Maison Rohmer Tulle

Journées du patrimoine Ouverture de la Maison Rohmer Tulle samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Ouverture de la Maison Rohmer

95 Rue de la Barrière Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture exceptionnelle de la maison natale du cinéaste Eric Rohmer né Maurice Schérer. Venez à la découverte d’un patrimoine architectural typique des maisons tullistes et à la recherche de quelques « cailloux blancs » annonciateurs du cinéma d’Eric Rohmer .Sur les 2 jours, 4 visites programmées 9 h 11 h 14 h 16 h Inscription obligatoire

https://wwwhelloasso.com/associations/la-maison-rohmer/evenements/journee-du-patrimoine

Et aussi samedi 20 septembre 17 h 30 square Renteria Echanges rohmériens autour d’un verre. .

95 Rue de la Barrière Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 56 08

English : Journées du patrimoine Ouverture de la Maison Rohmer

German : Journées du patrimoine Ouverture de la Maison Rohmer

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine Ouverture de la Maison Rohmer

L’événement Journées du patrimoine Ouverture de la Maison Rohmer Tulle a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze