Journées du patrimoine Panique à l’abbaye ! La Crypte Hagetmau

Journées du patrimoine Panique à l’abbaye ! La Crypte Hagetmau samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Panique à l’abbaye !

La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez “Panique à l’abbaye !” premier parcours numérique LegendR des Landes.

Gratuit et accessible toute l’année, ce dispositif invite les visiteurs à vivre une aventure ludique au coeur de l’abbaye Saint-Girons, en 1115, pour aider le moine Jordic à préparer une grande cérémonie.

Le parcours est disponible en français, anglais et espagnol en téléchargeant l’appli Legend’R.

Découvrez la vite ! .

La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 38 26 contact@landes-chalosse.com

English : Journées du patrimoine Panique à l’abbaye !

Discover « Panic at the Abbey! the first LegendR digital trail in the Landes region.

Free of charge and accessible all year round, this device invites visitors to experience a playful adventure to the heart of Saint-Girons Abbey, in 1115, to help the monk Jordic prepare a grand ceremony.

German : Journées du patrimoine Panique à l’abbaye !

Entdecken Sie ?Panik in der Abtei! den ersten digitalen LegendR-Parcours in Les Landes.

Diese kostenlose und ganzjährig zugängliche Einrichtung lädt die Besucher ein, ein spielerisches Abenteuer im Herzen der Abtei Saint-Girons im Jahr 1115 zu erleben, um dem Mönch Jordic bei der Vorbereitung einer großen Zeremonie zu helfen.

Italiano :

Scoprite « Panico all’Abbazia! il primo percorso digitale LegendR della regione delle Landes.

Gratuito e accessibile tutto l’anno, il percorso conduce i visitatori in una divertente avventura nel cuore dell’Abbazia di Saint-Girons, nel 1115, per aiutare il monaco Jordic a preparare una grande cerimonia.

Espanol : Journées du patrimoine Panique à l’abbaye !

Descubra « ¡Pánico en la Abadía! el primer recorrido digital LegendR de las Landas.

Gratuito y accesible todo el año, el recorrido lleva a los visitantes en una divertida aventura al corazón de la abadía de Saint-Girons, en 1115, para ayudar al monje Jordic a preparar una gran ceremonia.

L’événement Journées du patrimoine Panique à l’abbaye ! Hagetmau a été mis à jour le 2025-08-21 par Landes Chalosse