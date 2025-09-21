Journées du Patrimoine Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Journées du Patrimoine Paradou Place Charloun Rieu Paradou dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Paradou

Dimanche 21 septembre 2025.

10h30 Balade guidée village

15h Découverte site les Tours de Castillon. Place Charloun Rieu Mairie Paradou Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Journée du patrimoine le dimanche 21 septembre à Paradou. Découvrez le programme!

Programme:



10h30h Balade guidée et commentée dans le village à la recherche des point remarquables d’architecture avec Félix Laffé et Dominique Valadier Rendez-vous sur la Place Charloun Rieu (centre-ville)



15h Le site des Tours des Castillon avec Sébastien Corniot, archéologue doctorant Rendez-vous directement sur le site .

Place Charloun Rieu Mairie Paradou Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr

English :

Heritage Day on Sunday 21 September in Paradou. Check out the programme!

German :

Tag des Kulturerbes am den 21. September in Paradou. Entdecken Sie das Programm!

Italiano :

Giornata del patrimonio domenica 21 settembre a Paradou. Consultate il programma!

Espanol :

Día del Patrimonio el domingo 21 de septiembre en Paradou. Consulte el programa

L’événement Journées du Patrimoine Paradou Paradou a été mis à jour le 2025-09-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles