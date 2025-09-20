Journées du Patrimoine Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Visite commentée du parc des Mégalithes,

Animations chasseurs/cueilleurs, atelier sagaie / propulseur,

Archéo rando découverte des vestiges du Néolithique de la pointe de Pors Carn . .

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26

