Journées du Patrimoine Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch

Journées du Patrimoine Parc du Musée de la Préhistoire

Musée de la Préhistoire, 657 rue du Musée de la Préhistoire, Penmarch, Finistère

Début : 2025-09-21 13:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

– Atelier orpaillage et fonte des métaux, Malo Kervern

– Atelier fonte de bronze, Patrice Lamouille

– Atelier fonte de bronze, Michel Cluytens

– Atelier dinanderie, travail du cuivre et de différents alliages Laure Godefroy

– Techniques de fouilles La place des amateurs en archéologie, les métiers de l’archéologie

– Démonstrations, atelier tous publics initiation au triage de produits de

fouilles, exposition

CFRA, Annette Flageul, Patrick Le Flao, Jean-Pierre de Régibus

– Atelier découverte Tréméoc, un site de chasseurs-cueilleurs du IXème au VIIIème millénaire avant notre ère

Prospection et archéologie expérimentale , outillage lithique, Jean-Michel Moullec

Stand Arkéomakettes

– Présentation sur écran de diaporamas archéologiques allant du Paléolithique au Moyen-Âge

– Dédicace de son livre Le grand voyage , histoire d’un jeune fondeur

de l’âge du bronze, Jean-René Chatillon

Ateliers enfants techniques de perçage de divers matériaux, outillage

lithique, céramique, etc…, CSMPF

– Visites commentées du parc des Mégalithes CSMPF

– Expositions Thème Patrimoine architectural des JEP 2025 plans d’origine du musée dressés par le chanoine Abgrall et projet d’extension du musée de Gaston Chabal

– Histoire du Musée de la Préhistoire Finistérienne, CSMPF

– Séance dédicace de Pierre Martin, historien et enseignant à l’UBO, auteur de deux romans policiers préhistoriques La revanche de Noâ (-5 400 avant notre ère, île de Téviec, 56) et La saison des aurochs ( -12 500 avant notre ère, Le Rocher de l’Impératrice, 29). .

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26

