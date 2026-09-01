Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Préhistoire · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire
Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée du parc des Mégalithes,
Animations chasseurs/cueilleurs, atelier sagaie / propulseur,
Archéo rando « découverte des vestiges du Néolithique de la pointe de Pors Carn ». .
Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Penmarch a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Penmarch (Finistère)
- Semaine Européenne de la mobilité – Sensibilisation et information aux mobilités durables Penmarch 18 septembre 2026
- Journées du patrimoine – Eglise Saint Thumette Penmarch 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch 20 septembre 2026
- Concert autour de G.F. Haendel Rue de l’Église Penmarch 4 octobre 2026
- MOGUIZ SALLE CAP CAVAL – PENMARC’H Penmarch 22 octobre 2026