Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Préhistoire · Penmarch

Informations pratiques

Penmarch

Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée du parc des Mégalithes,

Animations chasseurs/cueilleurs, atelier sagaie / propulseur,

Archéo rando « découverte des vestiges du Néolithique de la pointe de Pors Carn ». .

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Penmarch a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden