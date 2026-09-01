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Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Préhistoire · Penmarch

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la Préhistoire
Adresse
657 rue du Musée de la Préhistoire
Ville
29760 Penmarch
Département
Finistère
Tarif

Penmarch

Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée du parc des Mégalithes,
Animations chasseurs/cueilleurs, atelier sagaie / propulseur,
Archéo rando « découverte des vestiges du Néolithique de la pointe de Pors Carn ».   .

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Penmarch a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden

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