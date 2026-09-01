Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Préhistoire · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire
Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
– Atelier orpaillage et fonte des métaux, fabrication du feu (Malo Kervern)
– Atelier fonte de bronze, technique de la cire perdue (Patrice Lamouille)
– Atelier fonte de bronze, démonstrations (Michel Cluytens)
– Techniques de fouilles : La place des amateurs en archéologie, les métiers de l’archéologie
atelier tous publics : matières premières, fabrication, taille du silex, évolution de l’outillage.
(CFRA, Annette Flageul, Patrick Le Flao, Jean-Pierre de Régibus)
– Atelier découverte : Tréméoc, un site de chasseurs-cueilleurs au VIIIème millénaire avant notre ère.
(Jean-Michel Moullec)
– Stand « Arkéomakettes », séance dédicace
Présentation sur écran de diaporamas archéologiques allant du Paléolithique au Moyen-Âge
(Jean-René Chatillon)
– Techniques de teinture naturelle végétale :
Un savoir-faire ancien, démonstrations, les plantes locales, les couleurs
( Les Ateliers de l’Histoire – Pierre Le Floc’h)
– Ateliers modelage préhistorique enfants : modelage de la terre, technique des colombins, mettre les mains dans l’argile, essayer, tenter, créer… ( Atelier Estèque, Balayette Céramique, Margot Monier, Jérémy Beliot)
– Atelier technique de perçage de divers matériaux, outillage lithique (CSMPF)
– Visites commentées du parc des Mégalithes (CSMPF)
– Expositions : Thème Patrimoine de la photographie, Alfred Devoir, un précurseur au Musée de la Préhistoire de Pors-Carn. (CSMPF)
– Séance dédicace de Pierre Martin, historien et enseignant à l’UBO, présentation de ses derniers livres : Sarah Bernhardt contre l’hydre et Les Idoles de Carnac. .
Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26
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English :
L’événement Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Penmarch a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden
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