Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch

Informations pratiques

Penmarch

Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

– Atelier orpaillage et fonte des métaux, fabrication du feu (Malo Kervern)

– Atelier fonte de bronze, technique de la cire perdue (Patrice Lamouille)

– Atelier fonte de bronze, démonstrations (Michel Cluytens)

– Techniques de fouilles : La place des amateurs en archéologie, les métiers de l’archéologie

atelier tous publics : matières premières, fabrication, taille du silex, évolution de l’outillage.

(CFRA, Annette Flageul, Patrick Le Flao, Jean-Pierre de Régibus)

– Atelier découverte : Tréméoc, un site de chasseurs-cueilleurs au VIIIème millénaire avant notre ère.

(Jean-Michel Moullec)

– Stand « Arkéomakettes », séance dédicace

Présentation sur écran de diaporamas archéologiques allant du Paléolithique au Moyen-Âge

(Jean-René Chatillon)

– Techniques de teinture naturelle végétale :

Un savoir-faire ancien, démonstrations, les plantes locales, les couleurs

( Les Ateliers de l’Histoire – Pierre Le Floc’h)

– Ateliers modelage préhistorique enfants : modelage de la terre, technique des colombins, mettre les mains dans l’argile, essayer, tenter, créer… ( Atelier Estèque, Balayette Céramique, Margot Monier, Jérémy Beliot)

– Atelier technique de perçage de divers matériaux, outillage lithique (CSMPF)

– Visites commentées du parc des Mégalithes (CSMPF)

– Expositions : Thème Patrimoine de la photographie, Alfred Devoir, un précurseur au Musée de la Préhistoire de Pors-Carn. (CSMPF)

– Séance dédicace de Pierre Martin, historien et enseignant à l’UBO, présentation de ses derniers livres : Sarah Bernhardt contre l’hydre et Les Idoles de Carnac. .

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Penmarch a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden