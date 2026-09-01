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Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Penmarch

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Préhistoire · Penmarch

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Préhistoire
Adresse
657 rue du Musée de la Préhistoire
Ville
29760 Penmarch
Département
Finistère
Tarif

Penmarch

Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

– Atelier orpaillage et fonte des métaux, fabrication du feu (Malo Kervern)
– Atelier fonte de bronze, technique de la cire perdue (Patrice Lamouille)
– Atelier fonte de bronze, démonstrations (Michel Cluytens)

– Techniques de fouilles : La place des amateurs en archéologie, les métiers de l’archéologie
atelier tous publics : matières premières, fabrication, taille du silex, évolution de l’outillage.
(CFRA, Annette Flageul, Patrick Le Flao, Jean-Pierre de Régibus)

– Atelier découverte : Tréméoc, un site de chasseurs-cueilleurs au VIIIème millénaire avant notre ère.
(Jean-Michel Moullec)

– Stand « Arkéomakettes », séance dédicace
Présentation sur écran de diaporamas archéologiques allant du Paléolithique au Moyen-Âge
(Jean-René Chatillon)

– Techniques de teinture naturelle végétale :
Un savoir-faire ancien, démonstrations, les plantes locales, les couleurs
( Les Ateliers de l’Histoire – Pierre Le Floc’h)

– Ateliers modelage préhistorique enfants : modelage de la terre, technique des colombins, mettre les mains dans l’argile, essayer, tenter, créer… ( Atelier Estèque, Balayette Céramique, Margot Monier, Jérémy Beliot)

– Atelier technique de perçage de divers matériaux, outillage lithique (CSMPF)

– Visites commentées du parc des Mégalithes (CSMPF)

– Expositions : Thème Patrimoine de la photographie, Alfred Devoir, un précurseur au Musée de la Préhistoire de Pors-Carn. (CSMPF)

– Séance dédicace de Pierre Martin, historien et enseignant à l’UBO, présentation de ses derniers livres : Sarah Bernhardt contre l’hydre et Les Idoles de Carnac.   .

Musée de la Préhistoire 657 rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 86 45 27 26 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Parc du Musée de la Préhistoire Penmarch a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden

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