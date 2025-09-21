Journées du patrimoine Parc le Bournat Parc le Bournat Le Bugue

Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Le parc le Bournat vous invite le Dimanche à venir gratuitement vous (re)plonger en 1900. Le village est animé d’activités et d’attractions, faisant revivre les tâches quotidiennes de nos ancêtres. Tout public, gratuit.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le parc le Bournat vous invite le dimanche à venir gratuitement vous (re)plonger en 1900. Lors d’une visite, le village s’anime d’activités et d’attractions au fil des saisons, faisant revivre les tâches quotidiennes de nos ancêtres à travers des couleurs, des odeurs et des saveurs. Laissez-vous transporter vers l’île des animaux pour un moment de détente au cœur du marais. Une journée remplie de souvenirs pour les aînés et de découvertes pour les plus jeunes.

De 10h à 18h

Gratuit. Entrée libre, Sans réservation. Parking gratuit ! .

Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@lebournat.fr

English : Journées du patrimoine Parc le Bournat

On Sundays, Parc le Bournat invites you to (re)immerse yourself in 1900, free of charge. The village is alive with activities and attractions, bringing to life the daily tasks of our ancestors. Open to all, free of charge.

German : Journées du patrimoine Parc le Bournat

Der Park le Bournat lädt Sie am Sonntag kostenlos dazu ein, in das Jahr 1900 (zurück) zu tauchen. Das Dorf wird mit Aktivitäten und Attraktionen belebt und lässt die täglichen Aufgaben unserer Vorfahren wieder aufleben. Für alle Altersgruppen, kostenlos.

Italiano :

La domenica, il Parc le Bournat vi invita a (ri)immergervi nel 1900, gratuitamente. Il villaggio è animato da attività e attrazioni che fanno rivivere le attività quotidiane dei nostri antenati. Aperto a tutti, gratuito.

Espanol : Journées du patrimoine Parc le Bournat

Los domingos, el Parc le Bournat le invita a (re)sumergirse en 1900, de forma gratuita. El pueblo se llena de actividades y atracciones que reviven las tareas cotidianas de nuestros antepasados. Abierto a todos, gratuito.

