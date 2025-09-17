Journées du patrimoine, Parcours éphémère à Pertuis. Service des Archives Pertuis

Du mercredi 17 au dimanche 21 septembre 2025. Service des Archives Place Saint-Pierre Pertuis Vaucluse

Pour les journées du patrimoine le 20 et 21 septembre venez faire le parcours éphèmère « Voyage en QR-Tuis secrets de pierres et murmures d’histoire ».

Parcours à partir du mercredi 17 septembre.

Renseignements au service des archives 04 90 79 73 01

Comment ça marche

Retirer une carte du parcours au service des Archives

Localiser les lieux historiques

Scanner les QR codes sur place à l’aide de votre smartphone .

Service des Archives Place Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29

English :

For Heritage Days on September 20 and 21, come and take part in the ephemeral tour « Voyage en QR-Tuis secrets de pierres et murmures d’histoire ».

Starting Wednesday, September 17.

Information from the Archives Department 04 90 79 73 01

German :

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals am 20. und 21. September können Sie an dem vergänglichen Rundgang « Voyage en QR-Tuis secrets de pierres et murmures d’histoire » teilnehmen.

Der Parcours beginnt am Mittwoch, den 17. September.

Informationen beim Archivdienst 04 90 79 73 01

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio del 20 e 21 settembre, partecipate al tour effimero « QR-Tuis secrets de pierres et murmures d’histoire ».

Il tour inizia mercoledì 17 settembre.

Informazioni presso il Servizio Archivi 04 90 79 73 01

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre, venga a realizar la visita efímera « QR-Tuis secrets de pierres et murmures d’histoire ».

La visita comienza el miércoles 17 de septiembre.

Información en el Departamento de Archivos 04 90 79 73 01

