Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine Rémalard Rémalard en Perche

Rémalard Lieu-dit Pied Fontaine Rémalard en Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite commentée à 14h30 autour des bâtiments de l’ancienne ferme et explications sur la gestion forestière du domaine.

Pratique parking à proximité de la voie verte, accès depuis la rocade de Rémalard (à 500 m. du rond-point de Bellou-sur-Huisne en direction de Longny-au-Perche). .

Rémalard Lieu-dit Pied Fontaine Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 30 34

