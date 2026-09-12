Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine Rémalard Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine

Rémalard Lieu-dit Pied Fontaine Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée à 10 heures autour des bâtiments de l’ancienne ferme et explications sur la gestion forestière du domaine.

Pratique parking à proximité de la voie verte, accès depuis la rocade de Rémalard (à 500 m. du rond-point de Bellou-sur-Huisne en direction de Longny-au-Perche). .

Rémalard Lieu-dit Pied Fontaine Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 30 34

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English : Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche