Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine Rémalard Rémalard en Perche
samedi 19 septembre 2026 · Rémalard · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine
Rémalard Lieu-dit Pied Fontaine Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée à 10 heures autour des bâtiments de l’ancienne ferme et explications sur la gestion forestière du domaine.
Pratique parking à proximité de la voie verte, accès depuis la rocade de Rémalard (à 500 m. du rond-point de Bellou-sur-Huisne en direction de Longny-au-Perche). .
Rémalard Lieu-dit Pied Fontaine Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 30 34
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English : Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine
L’événement Journées du Patrimoine Piedfontaine forêt et patrimoine Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche
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