Journées du Patrimoine Piriac-sur-Mer, de pierres et d’histoire Mairie de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer

Journées du Patrimoine Piriac-sur-Mer, de pierres et d’histoire

Mairie de Piriac-sur-Mer 3 rue du Calvaire Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Embarquez à bord d’un petit train touristique au départ de la Mairie, et découvrez le patrimoine architectural de la Petite Cité de Caractère® à travers un circuit accompagné inédit qui vous emmènera à la découverte de 4 bâtiments emblématiques de Piriac La Mairie, le Manoir de Kervaudué, la Capitainerie et le Moulin Bouteiller.

Enfant conseillé à partir de 6 ans

Nombre de personnes maximum 55 places

Lieu de rendez-vous Mairie de Piriac-sur-Mer, 3 rue du Calvaire, 44420 Piriac-sur-Mer

La visite accompagnée part de la Mairie et revient à la Mairie.

Non accessible aux PMR

Réservation uniquement dans les offices de tourisme de La Baule Presqu’île de Guérande ou par téléphone au 02 40 24 34 44.

Pas de réservation à la mairie ou sur notre site internet. .

