Journées du Patrimoine Piriac-sur-Mer, de pierres et d’histoire Mairie de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer

Journées du Patrimoine Piriac-sur-Mer, de pierres et d'histoire
samedi 20 septembre 2025
Mairie de Piriac-sur-Mer
3 rue du Calvaire
Piriac-sur-Mer
Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Embarquez à bord d’un petit train touristique au départ de la Mairie, et découvrez le patrimoine architectural de la Petite Cité de Caractère® à travers un circuit accompagné inédit qui vous emmènera à la découverte de 4 bâtiments emblématiques de Piriac La Mairie, le Manoir de Kervaudué, la Capitainerie et le Moulin Bouteiller.
Enfant conseillé à partir de 6 ans
Nombre de personnes maximum 55 places
Lieu de rendez-vous Mairie de Piriac-sur-Mer, 3 rue du Calvaire, 44 420 Piriac-sur-Mer
La visite accompagnée part de la Mairie et revient à la Mairie.
Non accessible aux PMR .
Mairie de Piriac-sur-Mer 3 rue du Calvaire Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
